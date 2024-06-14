Wells Fargo sahte klavye etkinliği yapmakla suçlanan çalışanlarını işten çıkardı

Wells Fargo'nun, gerçek işlerini yapmak yerine bazı teknolojileri kullanarak sahte klavye yazımı yaparak çalışıyormuş gibi yapmakla suçlanan bir grup çalışanını işten çıkardığı ortaya çıktı.



Banka, ABD'nin önde gelen menkul kıymetler sektörü düzenleyicilerinden biri olan Finra'ya yapılan başvurulara göre, çalışanların "klavye faaliyeti simülasyonu" yoluyla "aktif çalışma izlenimi yaratmaya" çalıştıklarının belirlenmesinin ardından geçen ay işten çıkarıldığını söyledi.



Çalışanların tamamının bankanın yatırım ve varlık yönetimi bölümlerinde çalıştığı görüldü. Birçoğu nispeten yeni işe alınmış ve son iki yılda bankaya katılmış kişilerdi, ancak en az biri bankada yedi yıldan fazla süredir çalışıyordu.



Wells Fargo yaptığı açıklamada, "çalışanları en yüksek standartlarda tuttuğunu ve etik olmayan davranışlara tolerans göstermediğini" söyledi.



Düzenleyici başvurularda çalışanların hangi teknikleri kullandığı veya bunların ofis veya ev bilgisayarlarını kapsayıp kapsamadığı belirtilmedi.

Bloomberg'in haberine göre Wells Fargo, çoğu çalışanı için hibrit çalışmayı benimseyen ve onların haftada yalnızca üç gün ofiste olmalarını gerektiren bankalardan biriydi.

Bankalar, Covid-19'un uzaktan çalışma ihtiyacını yaratmasının ardından işçileri ofise geri çağıran ilk işverenler arasında yer aldı. Yine de iş gücü danışmanı Scoop tarafından bu yılın başlarında yapılan bir anket, büyük finans şirketlerinin yüzde 82'sinin hibrit çalışma düzenlemelerini sürdürdüğünü ortaya çıkardı.



Son altı ayda bazı büyük bankalar ya işçilere ofise daha sık dönmeleri konusunda baskı yaptı ya da işçilerin işyeri kurallarına uymasını sağlamak için çabalarını artırdı.



Bu yılın başlarında Bank of America, çalışanlarına "eğitim mektupları" göndererek onları her hafta asgari sayıda gün çalışmaya uymamaları nedeniyle disiplin cezası konusunda uyardı.

Goldman Sachs, bu yılın başlarında kıdemsiz çalışanlara, geç saatlere kadar çalışıyor olsalar bile evden çalışırken artık yemek masrafı yapamayacaklarını veya başka bir şekilde ofiste yemek yemeye hak kazanabileceklerini söylemişti.



Geçen ayın sonlarında Barclays ve Citigroup yüzlerce çalışanına bu aydan itibaren haftanın beş günü ofiste olmaları gerektiğini söyledi. Her iki banka da Finra'nın düzenlemelerinde uzaktan çalışan tutmayı zorlaştıracak son değişikliklere tepki gösterdiklerini söyledi.

