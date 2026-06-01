Wise hakkında kara para aklama soruşturması. 500 milyon euroluk işlem mercek altında

Brüksel Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre soruşturma geçen yıl başlatıldı. Şirketin adı, farklı ülkelerdeki soruşturma makamlarından gelen yüzlerce adli yardım talebinde sık sık gündeme gelince inceleme başlatıldı.

Savcılık sözcüsü, soruşturmanın ağırlıklı olarak Wise hesaplarının suç amaçlı kullanımıyla ilgili bulgulara odaklandığını belirtti. Sözcü, özellikle müşterilerin ve faaliyetlerinin yeterince tespit edilmemesi nedeniyle kara para aklamayla mücadele mevzuatına uyulmadığına dair işaretler bulunduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında, suç örgütlerinin Wise hizmetlerini dolandırıcılık, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklamak için kullanıp kullanmadığı araştırılıyor.

Savcılık, toplam değeri 500 milyon euroyu aşan işlemlerin incelendiğini bildirdi. İncelemenin odağında, şirketin Belçika merkezli Avrupa iştiraki Wise Europe bulunuyor. Wise ise savcılıkla iş birliği içinde çalıştığını ve faaliyetlerine ilişkin sorulara yanıt verdiğini açıkladı.

Şirket, bilgi taleplerinin finans sektöründe olağan bir uygulama olduğunu ve tek başına kara para aklamayla mücadele kurallarına uyulmadığı ya da herhangi bir usulsüzlük yapıldığı anlamına gelmediğini savundu.

Dünya genelinde 19 milyondan fazla aktif müşterisi bulunan Wise, kendilerine şu ana kadar herhangi bir somut bulgunun iletilmediğini belirtti. Şirket, günde yaklaşık 4,7 milyon işlem gerçekleştirdiğini ve 2026 mali yılında sınır ötesi işlemlerde 243 milyar doların üzerinde hacim yönettiğini açıkladı.

Soruşturma haberinin ardından şirketin Londra Borsası'nda işlem gören hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.