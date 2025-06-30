Won değer kazanıyor

Güney Kore wonu, mali kaygılar ve Perşembe günü açıklanacak olan ve işgücü piyasasında daha fazla soğumaya işaret etmesi beklenen ABD istihdam raporu beklentisiyle zayıflayan dolar karşısında güçlenerek dolar başına 1,358 seviyesine yükseldi.



Ticaret elçisi Yeo Han-koo'nun, Devlet Başkanı Lee'nin Haziran'da göreve başlamasından bu yana ilk üst düzey tarife görüşmelerini gerçekleştirdiği Washington'dan dönmesinin ardından, ABD'nin son tarihten önce çelik, otomobil ve karşılıklı tarifelerden muaf tutulmasını sağlamayı amaçlayan yatırımcı duyarlılığı da iyileşti. Yurt içinde ise perakende satışlar Nisan ayındaki yüzde 0,9'luk düşüşün ardından Mayıs ayında aylık bazda yatay seyrederek para biriminin son dönemdeki gücüne rağmen tüketici talebinde devam eden zorlukların altını çizdi.