Xbox'ta işten çıkarmalar başlıyor

Microsoft , Xbox bölümü önümüzdeki ay büyük çaplı işten çıkarmalar ve pazarlama ile diğer bütçelerde önemli kesintiler planlıyor.

Bu işten çıkarmalar, Şubat ayında oyun biriminin CEO'su olarak göreve başlayan Asha Sharma yönetimindeki ilk büyük yeniden yapılanma olacak.

Xbox, son yıllarda giderek artan zorluklarla karşı karşıya kaldı. Microsoft'un abonelik ve bulut oyunlarına yaptığı yatırım, düşen konsol satışlarını ve büyük gişe başarısı yakalayan oyunların azlığını telafi edemedi.

Bloomberg'in çalışanlara gönderilen bir iç e-postaya dayandırarak bildirdiğine göre, Sharma, Xbox'ın hesap verebilirlik marjının yüzde 3'e düştüğünü ve şirketin son beş yılda içerik, platform ve donanım sübvansiyonlarına 20 milyar dolardan fazla harcama yaptığını, buna karşılık yıllık gelirin bu dönemde yaklaşık yarım milyar dolar azaldığını söyledi.

Rapora göre, Xbox'ın önümüzdeki haftalar ve aylarda platform altyapısını yeniden inşa etmesi ve portföyünü yeniden gözden geçirmesi gerekeceğini söyledi.

İşten çıkarmaların kesin boyutu henüz belli değil. Rapora göre, işten çıkarmaların Microsoft'un 30 Haziran'da sona erecek mali yılının bitiminden kısa bir süre sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Nisan ayında Microsoft, Game Pass hizmetinin fiyatlarını düşürdü ve platformda gelecekteki "Call of Duty" oyunlarının ilk gün yayınlanmasına son verdi; bu, yeni oyun yöneticisinin yönetimindeki ilk büyük strateji değişikliklerinden biriydi.