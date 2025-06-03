Xiaomi kurtlar sofrasında kar edeceğini açıkladı

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, bir yıllık elektrikli araç işinin ikinci yarıda kâra geçmesini bekliyor. Bu, milyarderin kıyasıya bir pazarda 10 milyar dolarlık çabası için bir kilometre taşı.



Xiaomi'nin hisseleri Hong Kong'da yüzde 3'ten fazla değer kazandı. Lei, düzenlenen bir yatırımcı etkinliği sırasında kârın türünü belirtmeden tahminini açıkladı. Şirketi, bir yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana SU7 sedanının güçlü satışlarından yararlandı ve bu da son çeyreklerde bu bölümdeki kayıpların azalmasına yardımcı oldu.



Çin Komünist Partisi'nin yayın organı People's Daily Pazar günü yayınladığı bir yorumda "fare yarışı rekabetini" eleştirdi ve fiyat savaşlarının tedarik zinciri güvenliğini ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulundu. Düşük fiyatlı ve düşük kaliteli ürünlerin "Çin Malı"nın uluslararası itibarına ciddi zarar verdiğini belirten gazete, şirket ismi vermedi.



Pekin merkezli Xiaomi ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, portföyünü genişletme ve araç uzmanlığı konusunda şüphe uyandıran çok duyurulan bir kazayı geride bırakma hedeflerini ortaya koyan ilk SUV'u YU7 için planlarını özetledi. Bu modelin Temmuz ayı gibi piyasaya çıkması bekleniyor.



Şirket dördüncü çeyrekte EV bölümünden 700 milyon yuan (97,4 milyon dolar) zarar açıkladı.Bu rakam geçtiğimiz çeyrekte 500 milyon yuana geriledi.



Yine de Xiaomi'nin, Lei'nin bir girişimci olarak son çabası olarak adlandırdığı EV işine yaptığı dev yatırımı yakında telafi etmesi pek olası değil. Akıllı telefonlar ve cihazlar, Mart çeyreği için beklenenden daha iyi gelir bildiren şirket için nakit inek olmaya devam ediyor.