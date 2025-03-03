Xiaomi'nin amiral gemisi Avrupa'da satışa çıkıyor: Fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025’te Avrupa pazarında satışa sunacağı yeni ürünleri tanıttı. Duyurusu yapılan cihazlar arasında Xiaomi’nin akıllı telefon amiral gemisi 15 serisinin yer alması dikkat çekti. Çin’in dev şirketi, ürünlerini ABD’den önce Avrupa’ya getirme kararı erdi.



İDDİALI KAMERA SEÇİMİ



Xiaomi 15 serisi, özellikle kameralarıyla dikkat çekiyor. Cihazın arkasında 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve Leica Summilux optik lens bulunuyor. Ultra versiyonunda arkadaki telefoto kamera 200 MP’e yükseltilmiş. Önde ise 32 MP selfie kamerası kullanılmış. Çinli üretici, fotoğraf ve video kalitesi konusunda üst segment her cihazla boy ölçüşebilecek bir akıllı telefon meydana getirdiğini belirtiyor.



AVRUPA FİYATI NE KADAR OLACAK?



Xiaomi 15 ve 15 Ultra bugünden itibaren Avrupa’da satışta olacak. Xiaomi 15 için 999 euro başlangıç fiyatı belirlendi. Xiaomi 15 Ultra da 1499 euro’dan satılacak. Avrupalı teknoloji meraklılarının iki cihaza da büyük ilgi göstereceği tahmin ediliyor.



Şirket, akıllı telefonlarının yanı sıra Android tabletleri Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro’nun Avrupa’da satışa sunulduğunu duyurdu. İş ve eğlence için tasarlandığının altı çizilen tabletler yapay zeka asistan desteğiyle geliyor.



Xiaomi’nin kablosuz kulaklığı Buds 5 Pro’nun Avrupa sürümü de tanıtıldı. Kulaklıklar, Xiaomi’nin uyumlu akıllı telefonlarıyla eşleştirildiğinde, kullandığı özel Bluetooth modeli ve Wi-Fi versiyonuyla yüksek kalite ses sunuyor.



MWC 2025’te Çinli teknoloji devinin duyurduğu diğer ürünler, giyilebilir cihazları oldu. Watch S4 akıllı saat ve sağlık takip cihazı Smart Band 9 da Avrupa’da resmen satışa çıkacak.



PAZAR PAYI BÜYÜYOR



Xiaomi, 2024 yılında Avrupa’da -Samsung ve Apple’ın ardından- en çok akıllı telefon satan üçüncü şirketti.



