XRP ETF’lerinde belirsizlik sürüyor: SEC kararını erteledi, yeni başvurular geliyor

Bitcoin ve Ethereum’un spot fiyatlarını takip eden borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması uzun yıllar aldı. Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) yaşanan köklü değişim, XRP gibi daha küçük kripto para birimlerine odaklanan ETF’ler için de benzer bir sürecin yaşanmasına neden oluyor.



SEC, Grayscale ve Bitwise gibi büyük varlık yönetim şirketlerinin XRP’yi temel alan borsa yatırım fonlarını piyasaya sürmesine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kararını ertelediğini duyurdu. Bu erteleme, XRP yatırımcıları için önemli bir gelişme olarak görülürken, sürecin en erken mayıs ayı sonuna kadar uzayacağı anlamına geliyor. Böylece yatırımcıların XRP’nin fiyatına doğrudan sahip olmadan maruz kalmalarına olanak tanıyan ETF’lerin yakın vadede piyasaya sürülmesi ihtimali ortadan kalktı.



Özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisini artırma potansiyeline sahip olan bu düzenleyici gelişme, piyasada büyük yankı uyandırdı. Halihazırda Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinin toplam net varlıkları 99 milyar dolara ulaşmış durumda. XRP ETF’leri için de benzer bir yol açılması, bu altcoine olan ilgiyi artırabilir. Ancak sürecin daha ne kadar uzayacağı belirsizliğini koruyor.



XRP ETF ONAY İHTİMALİ NE KADAR?



XRP yatırımcıları için en büyük endişelerden biri, SEC’in bu başvuruları sonsuza kadar erteleyip ertelemeyeceği. Kripto destekli tahmin piyasası Polymarket’in verilerine göre, XRP ETF’lerinin 31 Temmuz’a kadar onaylanma ihtimali %35 seviyesinde. Ancak yıl sonuna kadar bu olasılığın %72’ye yükseleceği tahmin ediliyor.



Trump’ın göreve başlamasıyla SEC’de yaşanan değişimlere rağmen, sürecin yavaş ilerlediği görülüyor. SEC’in eski başkanı Gary Gensler’in yerine atanan Paul Atkins, henüz Kongre tarafından resmi olarak onaylanmadı. Bu da XRP ETF başvurularının, Solana, Litecoin ve Dogecoin gibi diğer alternatif kripto para ETF’leriyle birlikte, Atkins’in göreve başlamasından önce onaylanmasını düşük bir ihtimal haline getiriyor.



SEC başkanlarının göreve başlama süreçleri geçmişte genellikle mart ayına kadar tamamlanmış olsa da, son Semafor raporuna göre Beyaz Saray’ın hâlâ gerekli evrakları tamamlamadığı belirtiliyor. Bu durum, XRP ETF sürecinin daha da uzayabileceğini gösteriyor.



FRANKLİN TEMPLETON’DAN YENİ XRP ETF BAŞVURUSU



SEC’in mevcut başvurularla ilgili kararı ertelemesine rağmen, büyük yatırım şirketleri XRP ETF’lerine olan ilgisini sürdürüyor. Son olarak, yönetimi altındaki varlıkların toplamı 1,68 trilyon doları bulan Franklin Templeton, "The Franklin XRP Trust" adında yeni bir ETF başvurusunda bulundu.



Başvuru belgelerinde fonun varlıklarının büyük ölçüde XRP’den oluşacağı ve fiyat performansını takip etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Franklin Templeton, daha önce Bitcoin ve Ethereum ETF’leri için de başvuruda bulunmuş ve onay almıştı. Ancak bu fonlar, yatırımcılar arasında beklendiği kadar büyük ilgi görmedi.



ABD’de faaliyet gösteren 12 Bitcoin ETF’si arasında BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust’ı %50,85’lik pazar payına sahipken, Fidelity’nin ETF’si %17,5 ile ikinci sırada yer alıyor. Franklin Templeton’ın Bitcoin ETF’si ise yalnızca %0,46’lık bir pazar payına sahip. Ethereum ETF’leri arasında da benzer bir durum söz konusu. BlackRock %35’lik payıyla lider konumdayken, Franklin Templeton’ın Ethereum ETF’si %0,33’lük pazar payıyla geride kalıyor.



Bu veriler, Franklin Templeton’ın XRP ETF’sinin piyasaya sürülmesi halinde büyük bir talep yaratıp yaratmayacağı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Analistlere göre, ETF muamelesi gören altcoin'ler için kurumsal talep genellikle sınırlı oluyor. Ancak SEC’in XRP’nin borsa yatırım fonlarında yer almasına izin vermesi, bu dijital varlığa olan ilgiyi artırabilir.



JPMorgan’ın tahminlerine göre, XRP ETF’lerinin onaylanması halinde piyasaya giriş yapacak fon miktarı ilk 12 ay içinde 8 milyar dolara ulaşabilir. Ayrıca, XRP’nin birden fazla kripto para birimini izleyen ETF’lere dahil edilmesi ihtimali de gündemde.



XRP ETF’LERİ İÇİN SONRAKİ ADIMLAR



XRP ETF sürecinin geleceği, SEC’in yeni yönetimi ve piyasa dinamikleri tarafından şekillenecek. XRP yatırımcıları için en önemli soru, SEC’in mevcut belirsizliği ne zaman netliğe kavuşturacağı. Paul Atkins’in göreve başlamasıyla sürecin hızlanması beklenirken, Beyaz Saray ve Kongre arasındaki onay süreci, bu takvimi belirleyen kritik faktörlerden biri olacak.



Kısa vadede XRP ETF’leriyle ilgili büyük bir gelişme yaşanması beklenmese de, Franklin Templeton gibi büyük oyuncuların sürece dahil olması, uzun vadede XRP’ye yönelik kurumsal ilgiyi artırabilir. Bununla birlikte, ETF piyasasında Bitcoin ve Ethereum dışındaki varlıkların sınırlı bir yatırımcı ilgisi gördüğü unutulmamalı.



Önümüzdeki aylarda SEC’in nasıl bir tutum izleyeceği ve XRP ETF’leri için nasıl bir düzenleyici çerçeve oluşturacağı, piyasadaki yatırımcıların yönünü belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.







