X'ten, ödeme hizmeti hazırlığı

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal ağ uygulamasını ilk satın aldığında, kullanıcıların X hesaplarında para depolayabilecekleri, diğer kullanıcılara ödeme gönderebilecekleri ve potansiyel olarak yüksek getirili para piyasası hesaplarına erişebilecekleri bir platform olmasını istediğini açıklamıştı.



Bloomberg HT'nin haberine göre şirket, ABD'de para transferi yapmasına olanak tanıyan ödeme kuruluşu lisansları alma konusunda ilerleme kaydediyor.

Geçen hafta, X Payments'a (X'in tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş) Kuzey Dakota'da bir lisans verildi ve böylece toplam para transferi yapan eyalet sayısı 33'e yükseldi.

Temmuz ayında Alabama, Kaliforniya ve Columbia Bölgesi'nde onaylandı. Diğerleri arasında Illinois, Louisiana, Nebraska, New Mexico, Kuzey Carolina, Ohio, Oregon, Güney Carolina, Tennessee, Utah, Virginia ve Batı Virginia bulunmakta.



X'E "ÖDEMELER DÜĞMESİ" GELİYOR



Uygulama araştırmacısı Nima Owji'nin yakın tarihli bir bulgusuna göre şirket, yer işaretleri sekmesinin altındaki gezinme çubuğuna bir "ödemeler düğmesi" eklemeye hazırlanıyor.



X'in önemli mali kayıplarla sonuçlanan reklamveren boykotu gelirlerinin azalmasına neden olmuştu.