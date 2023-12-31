Yabancı firmalar fuarlarda satış yapamayacak

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.



Tebliğ, yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyalarının ithalatına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.



Buna göre, Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar, sadece teşhir amacıyla katılabilecek, buralarda perakende satış yapamayacak.



Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılabilecek.



Tebliğ, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

