Yabancı hissede kalıcı olmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayınlandı.



Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Kasım haftasında net 163,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,2 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken 149,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.



Yabancı yatırımcılar, 1 Kasım haftasında 110,8 milyon dolarlık hisse almıştı. Ondan önceki dört haftada da satıcı pozisyonunda konumlanmıştı. Son veriler yabancının hissede kalıcı olmadığını ortaya koydu. DİBS tarafında ise beş haftada 1,1 milyar dolarlık alım gerçekleştirildi.



Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Kasım itibarıyla 30 milyar 480,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 8 Kasım'da 30 milyar 903,7 milyon dolara çıktı.



Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 16 milyar 184,8 milyon dolardan 16 milyar 396 milyon dolara yükselirken ÖST stokları ise 383,8 milyon dolardan 380,6 milyon dolara geriledi.

