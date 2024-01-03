Yabancı kurumlardan Türkiye değerlendirmesi: Dinamikler TL lehine döndü

Türkiye'de 2023 yılın enflasyon rakamları netleşirken, yabancı kurumlardan da yeni yılın ilk raporları gelmeye başladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2023'te aylık yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.



Londra merkezli araştırma şirketi Capital Economics, aralık ayında enflasyonun yükselmesine rağmen TCMB'nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığını bildirdi. Capital Economics Liam Peach, çekirdek enflasyonun düşük bir hızla yükseldiğini belirterek, fiyat baskılarında temel gevşemeye işaret ettiğini ifade etti. Enflasyonun ocak ayında baz etkisi ve asgari ücretteki artış nedeniyle yükselebileceğini vurgulaya Peach, 2024 yılı sonunda yüzde 30'a kadar inebileceğini belirtti. Kuruma göre TCMB, sadece bir faiz artırımına daha ihtiyaç duyacak.

HSBC: TL İÇİN YENİ DÖNEM



HSBC, "Türk Lirası için yeni dönem" başlıklı raporunu yayınladı. Raporda, Türk Lirası'nın daha az kırılgan hale geleceği savunuldu. Parasal sıkılaşmanın ekonomiyi kredi kanalları ile etkilemeye başladığı belirtildi. Kredilerin ve talebin yavaşlaması ile cari açığın azalmasının TL'yi daha güçlü hale getirdiği belirtildi.



Banka, doların TL karşısında ılımlı şekilde artacağını ve yıl sonunda 33 TL'ye ulaşacağını tahmin etti. Raporda,"TCMB'nin 2023 ortasından bu yana gerçekleştirdiği büyük faiz artışları nedeniyle dinamikler TL lehine dönmüştür" ifadesi kullanıldı. Lira mevduatın çekiciliğinin yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte daha fazla artabileceği kaydedildi.