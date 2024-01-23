Yabancı uzmanlar: Faiz artırımında sona gelindi

SIKI PARA POLİTİKASININ UZUN SÜRMESİ BEKLENİYOR



Bankanın temkinli bir ton kullanabileceğini dile getiren Drimal, "TCMB, piyasadan likidite çekerek ve kredi büyümesini kontrol altında tutarak miktarsal ve kredi sıkılaşmasına devam edeceğine ve önümüzdeki yıllarda enflasyonun yüzde 5 hedefine gerilemesini sağlamak amacıyla sıkı parasal koşulların uzun süre sürdürülmesine söz verecektir." dedi.



Drimal, TCMB'nin politika faizini ne kadar süre yüzde 45'te tutacağının para politikası açısından bir sonraki ana odak noktası olacağı gibi göründüğünü vurguladı.



Enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yavaşlamasını sağlama almak için bankanın bu yıl faiz indirimine gitmeyebileceğini kaydeden Drimal, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41 seviyesine inebileceğini aktardı.



ABD'li banka Wells Fargo: Dolar/TL gerileyecek Haberi Görüntüle "FAİZ ARTIRIM DÖNGÜSÜ SONLANABİLİR"



Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu.



Stadtmiller, bankanın ocak ayı toplantısında faiz artırım döngüsünü sonlandırabileceğini belirtti. Enflasyonun mayıs ayında zirveyi gördükten sonra gerilemeye başlayabileceğini ifade eden Stadtmiller, bankanın sonrasında faiz indirimlerine gidebileceğini aktardı.



Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu. Yatırımcılar yılın ilk faiz kararlarına odaklandı Haberi Görüntüle