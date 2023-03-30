Yabancı yatırımcı 113 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Mart haftasında net 113 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 25,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Mart itibarıyla 26 milyar 409,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Mart'ta 25 milyar 507,7 milyon dolara geriledi.



Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 233,3 milyon dolardan 1 milyar 205 milyon dolara, ŞBS stokları da 84,6 milyon dolardan 80,5 milyon dolara düştü.