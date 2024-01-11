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Yabancı yatırımcı 9 hafta sonra hisse sattı

Yabancı yatırımcılar, 5 Ocak haftasında 229,7 milyon dolar net hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece 9 haftalık alım serisi de sona erdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise aynı haftada düşüş kaydetti.

Yabancı yatırımcı 9 hafta sonra hisse sattı

Üst üste 9 hafta boyunca hisse alan yabancı yatırımcılar, 5 Ocak haftasında 229,7 milyon dolar net satış pozisyonunda yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Ocak haftasında net 299,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 45,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 11,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 29 Aralık itibarıyla 29 milyar 536 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Ocak'ta 29 milyar 196,6 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 637,3 milyon dolardan 2 milyar 517,5 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 56,2 milyon dolardan 66,6 milyon dolara yükseldi.

mevduatlarında düşüş

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise aynı haftada 269,60 milyon dolar düşüş kaydetti.

Döviz mevduatları, 176 milyar 156,6 milyon dolardan 175 milyar 887 milyon dolara geriledi.

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