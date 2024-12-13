Yabancı yatırımcı borsaya geri döndü

Borsa İstanbul yılın son ayında 10 bin puan seviyelerinde.



Yıl içerisinde 11 bin 252 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Borsa İstanbul, hem makro hem jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yıl genelinde dalgalı bir seyir izledi.



Borsa İstanbul 100 endeksi yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 35 kazandırdı. Endeksteki aylık yükseliş ise yüzde 10 seviyelerinde.



GERİ DÖNDÜLER



Yılın başından bu yana satış tarafında olan yabancı da kasım ayında borsaya geri döndü. Kasımda yabancı yatırımcı 118,5 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.



Yabancılar ağırlıklı olarak bankaları tercih etti.



Ekim ayında yabancılar 639 milyon dolarlık net satış tarafındaydı.