Yabancı yatırımcıdan 211 milyon dolarlık hisse satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Mart haftasında net 210,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 26 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 10,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Mart itibarıyla 27 milyar 495,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Mart'ta 26 milyar 409,1 milyon dolara geriledi.



Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 307,1 milyon dolardan 1 milyar 233,3 milyon dolara düşerken, ŞBS stokları 74,5 milyon dolardan 84,6 milyon dolara yükseldi.

