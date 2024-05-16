Yabancı yatırımcıdan rekor tahvil alımı

Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına yüksek ilgisi devam ediyor.



Yurt dışı yerleşik kişiler, 10 Mayıs haftasında 2 milyar 832,6 milyon dolar ile Türk tahvillerinde rekor alım yaptı.

2013'ten bu yana en güçlü alım olarak kayıtlara geçerken, yabancıların tahvil stoku, 6 milyar 796 milyon dolarla son 3 yılın zirvesine çıktı.



Aynı haftada yabancılar, hisse senetlerinde 84,7 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.



Yabancı yatırımcılar geçen hafta 761 milyon dolarlık tahvil, 309 milyon dolar dolarlık hisse senedi almıştı.



Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasının ardından yurt dışı yerleşik yatırımcıların geri dönmeye başladığını bildirmişti.



DÖVİZ MEVDUATLARINDA SERT DÜŞÜŞ



Bu arada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 3,2 milyar dolar düşüş kaydetti.



10 Mayıs haftası itibarıyla yerli yatırımcının döviz mevduatları 175 milyar 814 milyon dolardan 172 milyar 629 dolara geriledi.



Bireysel yatırımcıların döviz mevduatları 1 milyar 191 milyon dolar azaldı. Tüzel kişilerin mevduatları ise 1 milyar 994 milyon dolar düştü.