Yabancı yatırımcıdan Türkiye yorumu: "Büyük başarı öyküsü"

Yabancı yatırımcılar, faiz indirimleri ve enflasyondaki düşüşten etkilendi.



Yabancı yatırımcılar, 17 Ocak haftasında tahvilde 1,24 milyar dolarla iki ayın en güçlü alımını yaptı. Yıl başından bu yana toplam girişler 1,9 milyar dolara yükseldi.



Dünyanın en büyük ikinci varlık şirketi Vanguard'ın gelişmekte olan piyasalar sorumlusu Nick Eisinger, "Türkiye büyük başarı öykülerinden biri, hoşumuza giden olumlu dinamiklerden biri." dedi. Eisinger, "Reform ve makro hikaye açısından durum çok olumlu ve hâlâ gidilecek yol var." ifadelerini kullandı.



Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi'nin gelişmekte olan piyasalardan sorumlu yöneticisi Yerlan Syzdykov, "Türkiye'yi yerel para birimi açısından beğeniyoruz" dedi. Syzdykov, dezenflasyon hızının develüasyondan yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini açıkladı.



AXA'nın gelişmekte olan piyasalar yetkilisi Magda Branet de "Ortadoğu'da gerçekleşenlerin hepsi muhtemelen Türkiye için oldukça olumlu." dedi. Branet, "Türkiye muhtemelen bölgenin yeniden inşasında ve Ukrayna'nın yeniden inşasında yer alan bir aktör olacak. Dolayısıyla büyüme görünümü ve mali görünüm konusunda kesinlikle olumlu haberler var." şeklinde konuştu