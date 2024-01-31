Yabancı ziyaretçi sayısı 49 milyonu aştı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,51 yükseldi. 2023 yılının tamamında ise yüzde 10,42 artış kaydedildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı aralık ayında yüzde 3,51 oranında artış ile 2 milyon 483 bin 756 oldu.



Ziyaretçi sayısı 2023 yılında yüzde 10,42 artış göstererek 49 milyon 209 bin 180 olarak belirlendi.



Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin aylık bazda 21 bin 404'ü (yüzde 0,86) günübirlikçilerden oluştu. Geçen yıl gelen yabancı ziyaretçinin 1 milyon 534 bin 554 (yüzde 3.12) günübirlikçi oldu.



2023 yılında en çok giriş yapılan sınır kapılarının bağlı olduğu iller İstanbul, Antalya, Edirne, Muğla ve Artvin oldu.

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