Yabancılar 11 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Ekim haftasında net 11,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı, 13,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Ekim itibarıyla 21 milyar 220,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 28 Ekim'de 20 milyar 844,1 milyon dolara geriledi.



Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 242 milyon dolardan 1 milyar 246 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 108,9 milyon dolardan 105,2 milyon dolara indi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin