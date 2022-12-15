ntv.com.tr

Yabancılar 321 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 321,5 milyon dolarlık hisse senedi, 6,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yabancılar 321 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet () tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Aralık haftasında net 321,5 milyon dolarlık hisse senedi, 6,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Aralık itibarıyla 26 milyar 740,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Aralık'ta 26 milyar 36,9 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 186,5 milyon dolardan 1 milyar 188 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları ise 104,6 milyon dolardan 97,3 milyon dolara indi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...