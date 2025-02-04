Yabancılar, Türkiye için enflasyon beklentilerini güncelledi

Türkiye'de ocak ayı enflasyon verileri beklentilerin üzerinde geldi. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 5,03 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 42,12'ye geriledi.



Goldman Sachs, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,7'den yüzde 25,5'e çıkardı. Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne devam edeceğini vurgulayan Goldman Sachs, mart ayında indirim hızının artırılması ihtimalinin azaldığını söyledi.



Morgan Stanley, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 26'dan yüzde 27,5'e yükseltti. Banka, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 28,5'ten yüzde 30,5'e güncelledi.



Citi, Merkez Bankası'nın mart ayında yapacağı faiz indiriminin hala masada olduğunu açıkladı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25, politika faizi beklentisi ise yüzde 29 seviyesinde bulunuyor.

Deutsche Bank, ocak ayı enflasyonunun beklentileri aştığını ancak yıllık enflasyonda düşüşün devam ettiğini belirtti. Bankanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 civarında olarak korundu.

Martta 250 baz puanlık faiz indirimi beklentisini açıklayan bankanın yıl sonu faiz tahmini yüzde 32,5 oldu.

Fitch Ratings, yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 23 olarak açıkladı.