Yabancılara konut satışı incelenecek

Japonya Toprak Bakanlığı, yabancı uyrukluların yatırım amacıyla satın aldıkları apartman dairelerine ilişkin ilk kez bir araştırma yapmayı planlıyor.



NHK'nın haberine göre, bazı analistler, özellikle Tokyo'da artan konut fiyatlarının arkasında bu alımların olduğuna inanıyor. Ancak Japon hükümeti durumun net bir resmini elde etmek için yeterli veriye sahip değil.



Başkentte yeni konutların fiyatları yükseliyor ve ortalama 100 milyon yen ya da 690 bin doların üzerinde seyrediyor.



Arazi Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'ndan alınan konut kayıt bilgilerini analiz edecek. Kayıtlarda alıcıların uyruğu belirtilmiyor. Ancak toprak bakanlığı, yabancı uyruklu olup olmadıklarını belirlemek için sahiplerinin ev adreslerini inceleyeceğini söylüyor.



Bakanlık, birkaç yıl öncesine dayanan ve yılda yaklaşık 110 bin işlemi kapsayan kayıt bilgilerini incelemeyi planlıyor. Bakanlık bu bilgileri, Japon vatandaşı olmayanların satın alma oranını ve trendin yükselip yükselmediğini belirlemek için kullanacak.



FİYATLARI ŞİŞİRİYORLAR



Yurt dışından gelen kişilerin gayrimenkul alımları yasal ancak mülkleri kısa bir süre ellerinde tuttuktan sonra yeniden satmak gibi spekülasyonlar, uygulamanın yaygınlaşması halinde fiyatları şişirebiliyor.



Bakanlık, anket sonuçlarını gelecekteki konut politikalarını incelemek için kullanmayı planlıyor.