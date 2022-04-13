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Yabancılara konut satışıyla Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik

SON DAKİKA HABERİ... Türk vatandaşlığına başvuru şartında alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği açıklandı.

Haberler - NTV Haber 13.04.2022 - 13:55 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 14:06

Yabancılara konut satışıyla Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik

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Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik

Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişiklik

Son dakika haberi! 

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar  değişiyor.

Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 

3 YIL SATIŞ YOK

Başvuru için tapu siciline 3 yıl süreyle devir yapılamayacağı şerhi düşülecek.

İNCELEME SONRASI VATANDAŞLIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sözleşme koşulları incelenecek ve uygun bulunanlar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanacak.

2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.

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