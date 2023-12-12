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Yabancıların taşınmaz alımında vatandaşlık için yapı şartı

Yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulamada değişikliğe gidildi. Vatandaşlık edinimi için yapılan alımlara arsaların üzerinde yapı bulunması şartı getirildi.

Yabancıların taşınmaz alımında vatandaşlık için yapı şartı

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, söz konusu yönetmeliğin yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz edinimiyle vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulama maddesi "400 bin dolar tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz" şeklinde değiştirildi.

Düzenlemenin önceki halinde sadece "En az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmaz" ifadesi yer alıyordu.

10 AYDA 3,1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın ilk 10 ayında Türkiye'ye yabancı uyruklulara net gayrimenkul satışıyla giren tutarı 3,09 milyar dolar oldu. 2022 yılının tamamında bu tutar 6.27 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

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