Yabancı yatırımcılardan tahvile yüklü giriş

Yabancı yatırımcılar, geçen hafta tahvile yüksek ilgi gösterdi. Toplam 1,6 milyar dolarlık tahvil alımı ile 3,5 ayın zirvesi görüldü. Aynı haftada yurt dışında yerleşik kişiler 320 milyon doların üzerinde hisse senedi sattı.

Yabancı yatırımcılardan tahvile yüklü giriş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Eylül haftasında net 320,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 48,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı, 1 milyar 646,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Eylül itibarıyla 35 milyar 201,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Eylül'de 33 milyar 645,6 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 39 milyon dolardan 14 milyar 734 milyon dolara çıkarken, ÖST stokları 339,4 milyon dolardan 290,7 milyon dolara geriledi.

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Merkez Bankası rezervlerinde hızlı artış

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