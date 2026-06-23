Yağışlar soğana yaramadı. Tarlada 12 markette 40 lira

Yağışlar soğana yaramadı, hasada rağmen fiyat düşmedi.

Bu yıl etkili olan yağışlar üreticinin yüzünü güldürdü. Tezgahlarda meyveden sebzeye pek çok üründe bolluk yaşanıyor. Ancak aşırı yağışlar, bazı ürünleri olumsuz etkiledi.

Sellerin yaşandığı yerlerde soğan rekoltesi düştü, hastalık oluştu. Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuru soğan hasadı sürüyor. Üretim diğer bölgelerde az olunca, Bursa'da kilogram fiyatı tarlada 12 liraya kadar çıktı. Üreticiler fiyattan memnun.

ÜRETİCİ İTHALATA KARŞI

Soğanın kilosu market ve pazarda 40 liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle komşu ülkelerden ithalat yapılacağı iddia ediliyor.

Üreticiler ise zarar edecekleri gerekçesiyle ithalat yapılmasını istemiyor.