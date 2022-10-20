Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi düşürüldü

Yağlık ayçiçeği ithalatına ilişkin, Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yağlık ayçiçeği ithalatının; AB, Gürcistan, Güney Kore, Malezya, Venezuela D-8 ülkeleri ve diğer ülkelerden yapılanlarına uygulanan gümrük vergisi yüzde 27'den yüzde 5'e düşürüldü.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda Singapur'dan yapılan ve gümrük vergisi yüzde 6,7 olarak uygulanan ithalatın gümrük vergisi de yüzde 5'e düşürüldü.

İKİ ÜLKEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMADI



Yağlık ayçiçeği ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfır olarak uygulanmıştı.

Bu kapsamda Bosna Hersek ve Kosova'dan yapılan ithalata uygulanmakta olan sıfır gümrük vergisinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

