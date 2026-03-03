Yakıt fiyatlarındaki belirsizlikten en çok havayolu etkileniyor

ABD ve İsrail'in İrana yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon oldukça yükseldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından petrol ve doğalgaz fiyatlarında artış yaşandı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Avrupa'da ve Asya'da enerji krizine yaşanması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki artış havayolu şirketlerini de etkiledi. Qantas Havayolları'nın CEO Vanessa Hudson, şirketin yakıt konusunda koruma önlemi aldığını ancak savaşın ardından artan yakıt fiyatlarının havacılık sektörüne oldukça etki ettiğini aktardı.

Dünyanın en işlek uluslararası havalimanı olan ve normalde günde binden fazla uçuşa ev sahipliği yapan Dubai de dahil olmak üzere, Körfez'in önemli havalimanları, çatışmalar nedeniyle dördüncü gününde de kapalı kaldı. Bu durum, havacılık sektörünün COVID-19 pandemisinden bu yana en büyük sınavıyla karşı karşıya kalmasına ve on binlerce yolcunun mahsur kalmasına neden oldu. Bu durum havayolu şirketlerinin hisselerinde düşüşe neden oldu.

Ukrayna savaşının 2022'de başlamasından bu yana Rusya semaları Batılı havayollarına büyük ölçüde kapalıyken, Ortadoğu üzerindeki uçuş koridorlarının kapanmasıyla birlikte taşıyıcılar havayolu güzergahlarında değişikliğe gitmek zorunda kalacak bu durum uçuş süreleri ve fiyatı belirsizlikler arasında olan yakıt miktarlarında artışa neden olacak.