Yaklaşık 700 bin kamu işçisi ek zam istiyor

Kamuda çalışan işçiler ek zam istiyor. Hak-İş ve Türk-İş tabandaki bu taleple ilgili harekete geçti.



Önce Hak-İş, konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir mektup gönderdi. Ardından Türk-İş ve Hak-İş yönetimi bir araya geldi.



İki işçi sendikası, 'Kamu Çerçeve Protokolü'ndeki hakların iyileştirilmesine yönelik talepleri ele aldı.



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bir ek protokolün yapılması hususunda genel bakış açımız var. Hükümetin de Türk-İş'in de bizimle aynı noktaya gelmesi için çalışmalar var. Müzakerelerde bunu göreceğiz." dedi.



Taleplerinin refah payı ve iyileştirme olduğunu belirten Arslan, fiyat artışlarına dikkat çekti. Arslan, "Toplu iş sözleşmesi ile elde ettiğimiz haklarımızın daha fazla erimemesi için bir ek protokol ile 1 ocak itibarıyla kamuda yaklaşık 600 bin civarındaki arkadaşımızın haklarının iyileştirilmesini talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.



700 bine yakın kamu işçisi toplu sözleşmeye göre; 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 10 artış, artı enflasyon farkı alacak. İkinci 6 ayda ise yüzde 10 artı enflasyon farkı kadar artış yapılacak.



İşçilerin beklentisi bu oranların ek protokolle güncellenmesi yönünde.