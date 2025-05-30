Yalıkavak Marina'da yeni bir gastronomi deneyimi başlıyor: Parlé haziran ayında açılıyor

Kendine özgü tarzı ve rafine mutfak anlayışıyla gastronomi dünyasında öne çıkan Parlé, şimdi de Yalıkavak Marina’nın göz alıcı atmosferinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu çatısı altında yer alan ve haziran ayında kapılarını açacak olan ve Parlé, Güney Fransa ve Akdeniz mutfağından ilham alan özgün menüsüyle Bodrum’da yepyeni bir lezzet durağı olacak.



Güneşin batışını izlerken yudumlanan kokteyller ve şaraplar, zarif sunumlarla buluşan rafine tatlar ve keyifli sohbetlerin yaşandığı masalar... Parlé’nin sofistike ruhu, şimdi Bodrum’un en seçkin destinasyonlarından biri olan Yalıkavak Marina’da hayat buluyor. Zenginleştirilmiş iç mekân tasarımı, ferah atmosferi ve zarif detaylarıyla Parlé, her bir detayıyla unutulmaz bir gastronomik deneyim sunacak. Akşam yemeğinde sunduğu zarif atmosferin yanı sıra, ilerleyen saatlerde DJ performanslarıyla enerjisini yükselten Parlé, Bodrum gecelerine sofistike bir ritim katmaya hazırlanıyor.



PARLÉ MENÜSÜNDE DENİZ ESİNTİLERİ VE İMZA LEZZETLER

Parlé, İstanbul’daki menüsünde çok sevilen imza lezzetlere ek olarak, Bodrum’da deniz ürünlerinden ilham alan özel bir seçki sunuyor. Akdeniz mutfağının taze ve rafine ruhunu yansıtan menüde deniz ürünleri başrolde. Başlangıçlar arasında, taze ve sofistike lezzetler arayanlar için Osetra-Black Caviar, trüflü süzme yoğurt sos ve pankek ile sunuluyor. Ilık Kaz Ciğeri ise ayva marmelatı, brioche ekmeği ve kan portakal soslu frenk üzümü ile servis ediliyor. Trüf aromalı Beef Tartar ise Belluga Havyarı, frenk soğanı ve bıldırcın yumurtasıyla zenginleşiyor. Sliced Yellowtail Sashimi, Belluga havyarı ve ponzu sos ile, Tuna Tartar ise avokado püresi ve lime zest ile mükemmel bir tat deneyimi sunuyor. Deniz Mahsulleri Çorbası, Izgara Kuşkonmaz Salatası, Kral Yengeç Salatası ve Körpe Enginar Salatası da menüye Bodrum’a özgü dokunuşlar katıyor. Ayrıca, Burrata, Dana Carpaccio ve Izgara Kuşkonmaz da eşsiz başlangıçlar arasında yerini alıyor.



Makarna ve risotto seçenekleri arasında, Kum Midyeli (Vongole) Tagliatelle acılı kişniş aromalı beyaz şarap sosu ile öne çıkıyor. Menüdeki Risotto, fırınlanmış porçini mantarı, kuşkonmaz, fesleğen, burrata ve trüf aromasıyla zenginleşirken, Siyah Trüf Mantarlı Tagliolini ise trüf severler için eşsiz bir lezzet alternatifi sunuyor. Özel bolognese sos ile servis edilen El yapımı Fetuchine ise klasik lezzetleri sevenler için ideal.



Et seçeneklerinde Kısık Ateşte Pişmiş Kuzu Kol, Dövülmemiş Bonfile, Dana Yanak Safranlı Risotto ve Kuzu Kafes, zengin ve doyurucu bir seçenek sunarken, deniz ürünleri sevenler için Izgara Jumbo Karides, Parlé Istakoz Izgara ve Dilbalığı Izgara gibi alternatifler bulunuyor.



Bar atıştırmalıkları kısmında ise Martini Bardağında Karides Popcorn, Sriracha Soslu Acılı Kanatlar ve Sote Bonfile Küpleri gibi lezzetler, keyifli bir atıştırmalık deneyimi vaat ediyor.



GÜN BATIMINDA BAŞLAYAN DENEYİM, GECENİN RİTMİYLE DEVAM EDİYOR

Yalıkavak Marina’nın kalabalığından uzak, özel araçla doğrudan ulaşılabilen konumuyla Parlé, marina içinde konforlu ve ayrıcalıklı bir erişim sunuyor. Teknesiyle gelen misafirler için doğrudan mekâna yanaşma imkânı da mevcut. Mekânın içerisinde yer alan 15 kişilik özel alan; butik kutlamalar, özel davetler ve kapalı grup etkinlikleri için ideal bir atmosfer sunarken, dış alanda yer alan geniş bar alanı, gün batımının büyüsünü izleyebileceğiniz eşsiz bir noktada konumlanıyor. Parlé’nin dış barı, Bodrum’un doğasına yakışan şık tasarımıyla yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktası olmayı hedefliyor.



PARLÉ, YALIKAVAK MARİNA'DA YAZIN SOFİSTİKE BULUŞMA NOKTASI OLMAYA HAZIRLANIYOR

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu Başkan Yardımcısı Umut Özkanca, Yalıkavak Marina’daki Parlé’nin sunduğu deneyimi şu şekilde özetledi: “Yalıkavak Marina’nın seçkin atmosferiyle bütünleşen Parlé, yaz sezonunun ruhunu lezzetle buluşturan özel bir buluşma noktası olacak. Bodrum’un dinamizmiyle Fransız zarafetini harmanlayarak, bu yazın en özgün adreslerinden biri olacağımıza inanıyoruz.



Konseptimizi oluştururken, Bodrum’un hareketli yaz dinamiklerini, misafir beklentilerini ve uluslararası standartları göz önünde bulundurarak hem nitelikli bir yemek deneyimi hem de keyifli bir sosyalleşme alanı yaratmayı hedefledik. Menüden mekan tasarımına, servis anlayışından akşam saatlerinde yükselen ritmine kadar her detay, Parlé’yi farklı kılan unsurların bir parçası. Akdeniz mutfağının çağdaş yorumunu özgün bir atmosferde sunarken, akşam saatlerinden itibaren DJ performanslarıyla desteklenen dinamik yapısıyla gastronomi ve eğlence arasında dengeli bir çizgi kuruyoruz. Burada misafirlerimizi yalnızca bir akşam yemeğine değil, estetik ve ruhu besleyen bütüncül bir deneyime davet ediyoruz. Parlé, bu sezon herkesin 'mutlaka gidilmesi gereken yerler' listesinin ilk sıralarında yer alacak. “

