Yalova'nın suyu güvenli mi? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı, Yalova'daki su güvenliği incelemesine ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada, "Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir. İçme suyu kullanımıyla ilgili duyuru gerekli analizler tamamlandığında yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.



Olumsuz bir vakanın bildirilmediğini vurgulayan bakanlık, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve tüm yetkililer süreci titizlikle takip etmektedir. Halk sağlığı önceliğimizdir, gelişmeler şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.



Yalova’da su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenme sonra ilk analizler yapılmıştı. Valilikten yapılan ilk açıklamada suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmişti.



Köpüklenme tespit edilmesinin ardından şebekeye su verilmesini durdurulmuştu. Ayrıca soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınmıştı.