Yanan gemi sonunda battı

Pasifik Okyanusu'nda alev alan Morning Midas adlı geminin battığı açıklandı.



Gemi çıkan yangının ardından Pasifik'in ortasında terk edilmişti. Yaklaşık 800'ü elektrikli araç olmak üzere yaklaşık 3 bin araç taşıyordu.



Yönetici Zodiac Maritime tarafından bugün yapılan açıklamada, yangının yol açtığı hasarın ağır hava koşulları ve ardından gelen su girişiyle birleşerek 23 Haziran'da batmaya neden olduğu belirtildi.



Zodiac, olay ilk meydana geldiğinde ilk olarak elektrikli araçların bulunduğu güverteden dumanların çıktığını söyledi.