Yangın fırsatçıları ve özel okullara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126,7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.



Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 2025 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.



Kurul, Kartalkaya'daki yangın faciasının ardından yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışlarına dair şikayetler için harekete geçti.



E-ticaret platformları başta olmak üzere muhtelif satış kanallarında yangın güvenlik ekipmanlarının fiyatını artıran işletmelere 7 milyon 696 bin 810 lira idari para cezası uygulandı.



ÖZEL OKULLARA 66 MİLYON LİRA CEZA



Diğer taraftan özel okullara yönelik denetimler artırıldı.



Etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde en yüksek fiyat artışlarını uygulayan özel öğretim kurumlarına 66 milyon 207 bin 880 lira ceza kesildi.



YÜKSEK FİYATTAN EKMEK SATANLAR KAÇAMADI



Fahiş fiyata ürün satan fırın, kasap ve marketlere ise 52 milyon 824 bin 640 lira ceza verildi.

