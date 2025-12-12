Yangın sınavını geçemeyen işletmeye ruhsat yok. Yönetmelik yürürlüğe girdi

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yapılan değişikliklerin detayları belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ruhsat değişiklikleri birçok alanda yenilik getirirken karışıklıkları da ortadan kaldırdı.

Mevzuata uygun olmasına rağmen belediyelerce yasal süresinde verilmeyen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yapılacak.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan veya mülkiyeti Hazine'ye, kamu kurum veya kuruluşlarına veya gerçek kişilere veyahut özel hukuk tüzel kişilerine ait olan taşınmazlar üzerinde kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan yatırımlara ya da yürütülecek faaliyetlere ilişkin olarak işletmecilerce bu Yönetmeliğe uygun olarak başvuru yapılmış olduğu halde başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili idarece iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Yılı Birim Fiyat Listesinde yer alan bedeli mukabilinde resen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili kılındı.

Düzenlenecek iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının il müdürlükleri tarafından düzenlenecek.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VE İTFAİYE RAPORU TEREDDÜTLERİ ORTADAN KALDIRILDI

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte yetkili idarece konaklama yerlerinin ruhsatlandırılmasında talep edilmeyen yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporunun alınmasına ilişkin hüküm kapsamı genişletildi.

Otel, motel, dağ evi, tatil köyü gibi tesisleri kapsayan konaklama yerlerinin tümünde yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmasının zorunlu oldu. Değişiklik kapsamında konaklama yerlerinden, eğlence merkezlerine, turizm amaçlı kiralanan konutlardan (AirBNB), GES’lere, halı yıkama yerlerinden, güzellik salonlarına kadar pek çok iş yeri ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

KONAKLAMA YERLERİ İÇİN YENİ TANIMLAR GELDİ

Yönetmelikteki 'konaklama yerleri' tanımı genişletilerek ilk defa 'tatil köyü', 'kırsal turizm tesisi', 'mobil ev', 'konaklama amaçlı mesire yeri', 'konaklamalı orman parkı' ve 'lüks çadır' da eklendi. Ayrıca 'Konaklama Yerleri' bölümü altında otel, pansiyon, tatil köyü, motel, apart otel, kırsal turizm tesisleri, mobil ev ve kamping faaliyetlerinin sahip olması gereken şartlar netleştirilerek konaklama yerlerinde aranması gereken asgari nitelikler ile faaliyet konusuna özel şartlar eklendi. Böylece iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile turizm işletme belgesi şartlarının uyumlaştırılması ve yatırımcılar ile işletmeciler bakımından sürecin sadeleştirilerek belirsizliklerin giderilmesi sağlandı.

TURİZM AMAÇLI KONAKLAMA YERLERİNDE İTFAİYE RAPORU ZORUNLULUĞU NETLEŞTİ

Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciası sonrasında gündeme gelen ve hapis cezalarıyla sonuçlanan davada da yer alan itfaiye raporuna ilişkin zorunluluk kapsamı genişletildi.

Otel, motel, dağ evi, tatil köyü gibi tesisleri kapsayan konaklama yerlerinin tümünde yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmasının zorunlu oldu. Bundan sonraki süreçte ilgili belgeler tamamlanmadan tesisler faaliyete geçemeyecek. Bu yerlerde dış cephe, iç duvar, zemin, tavan, çatı kaplama malzemelerinin bakımlı ve nitelikli olması zorunluluğu da getirildi. Tesiste ısıtmanın, merkezi sistem veya klima ile sağlanması, tesisin bütün mekanlarında yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanması, devamlı sıcak ve soğuk su bulunması gibi şartlar eklendi. Müşterinin ineceği veya çıkacağı kat sayısının üç kattan fazla olması durumunda müşteri asansörü düzenlenecek. Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma düzeneği bulunacak. Yatak odalarında, mutfak ya da mutfak nişi düzenlenmeyecek. Yönetmeliğin engellilere yönelik alınacak tedbirler kısmı da iş yerlerinin erişilebilirlik mevzuatına uygun olarak düzenlenmesini temin edecek şekilde düzenlendi.

TURİZM AMAÇLI KİRALANAN KONUTLARA RUHSAT DÜZENLEMESİ

Turizm amaçlı kiralanan konutlar (AirBNB) ile ilgili ruhsatlandırma ve işletilmesi sırasında yaşanılan sorunların aşılması amacıyla ilave şartlar ortaya çıktı. Aynı kiraya veren adına aynı binada izin belgesi düzenlemesine konu bağımsız bölüm sayısı 5’i geçen yerlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi zorunluluğu kapsamında bu konutlar için aranacak şartlar sıralandı. İşletmenin bulunduğu binanın bağımsız bölüm sayısının en fazla yüzde 25’i aynı kiraya veren adına kiralanabilecek. İş yerinin açılabilmesi için kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekecek. Faaliyetin yürütüleceği binanın, birden fazla bağımsız bölüm içeren binalardan oluşan konut sitelerinde yer alması durumunda, sitede bulunan tüm binaların kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekecek.

GÜZELLİK SALONLARINA EPİLASYON CİHAZI MUAYENESİ ZORUNLULUĞU

Güzellik salonlarında kullanılacak epilasyon cihazlarının spektrofotometre ve lazer güç ölçümü raporlarının faaliyet gösteren TS 13193 standardından Türk Standartlar Enstitüsü TSE-HYB belgeli yetkili servislerden veya muayene kuruluşlarından alınmış olması yönünde düzenlenme yapıldı.

HALI YIKAMA YERLERİNDE RADİKAL DEĞİŞİKLİK

Genellikle ruhsatsız ve merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde gerçekleştirilen ve yıkama ücretlerinin de yüksek olduğu halı yıkama yerlerine ilişkin kurallar sıkılaştırıldı.

Buna göre, halı yıkama yerlerinin 250 metrekareden az olmaması, sipariş alma, iletişim ve kayıt takibine uygun bilişim (bilgisayar, tablet vb.) sistemi bulunması, kazan tipi santrifüj, rulo tipi santrifüj ve halıdan su uzaklaştırma sistemi (vakum vb.) bulunması, toz, is, duman ve güneşten korunaklı açık alan halı askı sistemi ve kapalı alan ısı yalıtımlı kurutma odasına yer verilmesi, en az 2 ton kapasiteli su deposu ve en az 1 metreküp kapasiteli atık su çökeltme havuzu bulunması gibi şartlar getirilerek bu iş yerlerinin sahip olması gereken şartlar netleştirildi.

ENERJİ VE JEOTERMAL SERALARA YENİ SINIFLANDIRMA

Güneş enerji santrallerinde birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese ruhsatlandırması sınıf tespiti kaldırıldı ve faaliyetin niteliği dikkate alınarak ruhsatlandırmayı kolaylaştırmak, santralleri yaygınlaştırmak ve üretimi artırmak amacıyla GES’lerin tamamı üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak belirlendi. Birinci sınıf gayrisıhhi müessese kapsamındaki jeotermal sera tesislerinin sınıfı ruhsatlandırmayı kolaylaştırmak ve üretime katkı sağlamak amacıyla ikinci sınıf gayrisıhhi müessese olarak yeniden belirlendi.