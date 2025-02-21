Yanıltıcı reklamlara 30 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, mevzuata aykırılık tespit ettiği reklamlar için 30,2 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.



Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kurulun 14 Şubat'taki toplantısında karara bağladığı 205 dosyadan 183'ünün mevzuata aykırı bulunduğu, bir dosya hakkında da tedbiren durdurma kararı verildiği belirtildi.



Söz konusu 183 dosyada durdurma cezasının yanı sıra toplam 30,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca bu dosyalardan 37'sine tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için erişim engeli getirildi.



Toplantıda tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini etkileyen reklam ve ticari uygulamaları, tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini etkileyecek tüketici yorumları, internet sitesi tasarımları ve finansal reklamlara ilişkin konular ele alındı.



KAYNAĞI DOĞRULANMAMIŞ YORUMLARA İNCELEME



Kurul, internet sitelerindeki yorum ve derecelendirme uygulamalarının manipüle edilmesiyle yorum alanlarında sahte ve aldatıcı veya doğruluğu kanıtlanamayacak yorumlara yer verilmesinin önüne geçilmesini hedefledi.



Bu kapsamda yayınlanan yorumların ve derecelendirme uygulamalarının o mal veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılması yönünde ticari uygulamada bulunanlara doğrulama yükümlülüğünün getirildiği bildirildi.



GOOGLE YORUMLARINA CEZA GELDİ



Reklam Kurulunca gündeme alınan bir incelemede, firmanın "Tesis Yorumları" başlığı altındaki yorum ve puanlamaların, ilgili mal veya hizmeti satın alanlarca yapıldığına ilişkin doğrulama yapma yükümlülüğü yerine getirilmeden Google sistemleri üzerinden edinilen yorumlar temel alınarak yayınlandığı belirlendi.



İlgili reklamların yayınlanmasının haksız bir ticari uygulama olduğu değerlendirilerek, durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası kesildi.



KARANLIK TİCARİ TASARIMLAR DENETLENİYOR



Reklam Kurulunca resen başlatılan incelemeler doğrultusunda karanlık ticari tasarımlar kullanarak tüketicileri yanıltan firmalar hakkında idari yaptırımların uygulandı.



FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN REKLAMLAR



Finansal hizmet rekamlarında, ana vaadin istisnalarına ilişkin tüketicilerin bilgilendirilmediği tespit edildi.



Ayrıca bazı reklamların genel bir kampanya olmasına karşın müşteri olmayan tüketicilere "özel" olarak sunuluyormuş izlenimi oluşturulduğu belirtildi.



Söz konusu reklamlar hakkında durdurma ve idari para cezası uygulandı.

