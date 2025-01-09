Yanıltıcı "şahane cuma" ve "yılbaşı indirimi"ne ceza yağdı!

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, indirimli satış kampanyaları belli kurallar çerçevesinde uygulanıyor. İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bunun açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi gerekiyor. İndirimli satış reklamlarında, tüketicileri yanıltabilecek ifade veya görüntülere yer verilmemesi, malın teslimi, hizmetin ifası, cayma hakkının kullanılması durumunda bedel iadesi gibi konularda belirlenen tüm sürelere eksiksiz riayet edilmesi isteniyor.

REKLAM KURULU RESEN İNCELEME YÜRÜTÜYOR



Bu yükümlülüklere uygun hareket edilmesi hem tüketiciler hem de satıcı ve sağlayıcılar açısından daha güvenli, sağlıklı alışveriş ortamı oluşması açısından önem taşıyor.



Yapılan denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde gerekli idari müeyyideler uygulanırken özel indirim günlerine ilişkin de Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu resen incelemeler gerçekleştiriyor.



Geçen yıl "şahane cuma", "en uzun gün" veya "yılbaşı indirimi" gibi temalarla düzenlenen satış kampanyaları da mercek altında tutuldu.



Bu kapsamda 2024'te indirimli satışlara ilişkin gündeme alınan 132 dosyanın 27'si hakkında durdurma, 89'u hakkında hem durdurma hem para cezası verilmesi kararlaştırıldı. İlgililere 41 milyon 353 bin 259 lira idari para cezası uygulandı.



Bakanlığa ulaşan şikayetlerden, tüketicilerin son dönemde en çok mesafeli satış-elektronik ticaret alanında gerçekleştirilen indirim kampanyalarıyla ilgili mağduriyetler yaşadığı belirlendi.



Şikayetlerin, yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, ayıplı mal gönderimi, bedelinin tahsil edilmesine karşın ürünün gönderilmemesi, satıcı tarafından sipariş iptali, cayma hakkının kullandırılmaması gibi konularda yoğunlaştığı görüldü.