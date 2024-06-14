Yapay zeka dersi müfredata giriyor: Tarih belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Öğretim Kurumu ve BTK Akademi’nin ortak çalışması ile BTK Akademi altyapısının, eğitimlerinin ve derslerinin üniversiteler tarafından kullanılacağını ve ihtiyaç duyulan yeni derslerin açılarak eğitimlerin hazırlanacağını bildirdi.

Dijital teknolojiler ve yapay zeka ile ilgili derslerin üniversitelerde müfredata dahil edilerek okutulacağını vurgulayan Uraloğlu, BTK Akademi’den alınan dersleri üniversite dışı kazanım olarak öğrencilerin transkriptlerine yansıtmayı amaçladıklarını söyledi.



"YAPAY ZEKA TEMELLİ 12 ÖN LİSANS PROGRAMININ DERSLERİNİ BTK AKADEMİ KARŞILAYACAK"



Bakan Uraloğlu, ilk aşamada, yeni açılan ve bu yıl öğrenci alacak yapay zeka temelli 12 ön lisans programının bazı derslerinin BTK Akademi derslerinden karşılanması üzerine çalışmaların yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Uygun olabilecek ders eşleştirmeleri için taslak çalışmayı tamamladık." dedi.