Yapay zeka dopingi. Samsung rekor kâr açıkladı

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Güney Koreli Samsung , yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan gelişmiş çiplere yönelik yoğun talep sayesinde gelirlerini rekor seviyede artırdı.

Şirket, temmuz-eylül döneminde 107.4 trilyon won (80,5 milyar dolar) faaliyet karı açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 780'den fazla artışa işaret etti. Samsung, herhangi bir teknoloji şirketinin ilk kez üç aylık dönemde 100 trilyon wonun üzerinde faaliyet kârı elde ettiğini bildirdi.

Şirketin net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 510'dan fazla artarak 75.1 trilyon wona yükseldi. Satışlar ise 195.3 trilyon wona ulaştı.

HİSSELER GERİLEDİ

Buna rağmen yatırımcıların küresel teknoloji sektöründeki yükselişin sürdürülebilirliğini sorgulamasıyla şirketin hisseleri geriledi. Samsung hisseleri perşembe sabahı yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

Bloomberg News'e göre yatırımcılar, şirketin yarı iletken bölümünün faaliyet kârının piyasa beklentilerinin altında kalmasından dolayı hayal kırıklığına uğradı. Samsung, yaptığı açıklamada bellek iş kolunun kapasite kısıtlamalarına rağmen yapay zeka ürünlerine odaklanan ürün karması sayesinde “bir başka rekor çeyrek” geçirdiğini belirtti.

“EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BÜYÜME”

Yapay zeka sistemlerinde, veri işleyen diğer yarı iletkenlerle birlikte kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) çiplerinde talep kaynaklı arz sıkıntısı yaşanıyor. Bu durum, söz konusu çiplerin fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

Pepperstone araştırma stratejisti Dilin Wu, Samsung ve Güney Koreli rakibi SK hynix'in güçlü finansal sonuçlarının, yapay zeka yatırımlarına ilişkin genel endişelere rağmen bellek sektöründeki yükselişin gerçekliğini koruduğunu gösterdiğini söyledi. Wu, “Çip üreticileri yapay zeka yatırımlarındaki patlamadan doğrudan faydalanıyor. Ancak bu çipleri satın alan şirketler, yaptıkları harcamalardan makul bir getiri elde edebileceklerini hala kanıtlamaya çalışıyor” dedi.

Piyasalarda olağanüstü sonuçlara yönelik beklentilerin çok yükselmesi nedeniyle rekor kârlar bile yatırımcıları rahatlatmaya yetmeyebilir. Wu, “Sonuçta yatırımcılar, bellek sektöründeki yükseliş döngüsünün devam edip etmeyeceğini ya da en yüksek kâr seviyesine yaklaşıp yaklaşmadığımızı bilmek istiyor” değerlendirmesini yaptı.

Samsung Mali İşler Direktörü Park Soon-cheol ise yapay zeka altyapısı kurma yarışının hızlanması ve kişisel yapay zeka asistanlarının yaygınlaşmasıyla 2027'de bellek talebinde “eşi görülmemiş bir büyüme” beklediklerini söyledi.