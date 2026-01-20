Yapay zeka en çok o grubu korkutuyor. Patronların favori çalışanı "Yapay Zeka" olacak

Yapay zekanın günden güne ilerlme kaydetmesi ve yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımların artması gelecekte yapay zekanın hayatımızda hangi konumda olacağı hakkında endişelere yol açıyor.

İşe alım ajansı Randstand'ın yıllık "Workmonitor" raporuna göre, yapay zeka kullanabilme becerilerine yönelik iş ilanlarında artış yaşandı. İş veren artık yapay zekaya yönelik çalışmalar yapabilecek çalışanlar arıyor.

ÇALIŞANLAR YAPAY ZEKA İÇİN HEYCANLI

Rapor için 27.000 işçi ve 1.225 işverenle anket yaptı ve 35 pazarda 3 milyondan fazla iş ilanını incelendi. Yalnızca oranlar değil çalışanların yapay zekaya karşı bakış açıları da raporda yer aldı. Randstad CEO'su Sander van 't Noordende yaptığı açıklamada, "Çalışanlar arasında genel olarak gördüğümüz şey, yapay zekaya karşı coşkulu olmaları." dedi.

Z KUŞAĞI VE YAPAY ZEKA

Raporda yapay zekanın işleri kolayca halletmesi sonucunda yaşanabilecek iş kayıpları konusuna da değinildi. Yapay zekadan en çok korkan ve endişelenen grup Z kuşağı oldu. Sosyal medyada Boomer olarak isimlendirilen teknolojiyle çok yakın olmayan orta yaşlı kişilerin ise yapay zekadan dolayı endişe yaşamadıkları ortaya çıktı.

NEDEN ÖNEMLİ?

Dünya genelindeki şirketler işten çıkarmaları artırırken , ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşı ve kurala dayalı dünya düzenini yerle bir eden agresif dış politika hamleleri nedeniyle tüketici güveni sarsılıyor ve işgücü piyasaları büyük baskı altında bırakıyor.