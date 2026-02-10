Yapay zeka için 108 bin kişi işten çıkarıldı. ABD sarsılıyor

ABD'den gelen işten çıkarma duyuruları sürmeye devam ediyor. Açıklanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas'ın ocak ayı raporuna göre, ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların sayısı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 108 bin 435'e yükseldi.

YAPAY ZEKAYA GEÇİŞ İŞTEN ÇIKARMA NEDENİ

Açıklanan verilerle 2009 yılından bu yıla kadar işten çıkarma oranlarının en yükseldiği dönem yaşanıyor. Dikkat çekici bir diğer husus ise işten çıkarmların nedenlerinde büyük değişiklikler yaşanması oluyor. İşten çıkarma nedenlerinin arasında "yapay zeka uygulamalarına geçiş ve tarifeler" de gerekçe olarak yer aldı.

YAPAY ZEKA BEYAZ YAKAYI YOK EDİYOR

Ekonomik dalgalanmalar devam ederken pek çok şirket yapay zeka yatırımlarını artırarak bu teknolojinin getirdiği verimlilik sıçramasını kurumsal yapılarını sadeleştirmek için kullanıyor. Yapay zeka işlemleri beyaz yakanın yaptığı işleri oldukça dönüştürdü ve kolaylaştırdı. Bu durum beyaz yaka olarak tabir edilen alanda istihdamı daraltırken rekabeti arttırdı.

Teknoloji, perakende ve iletişim sektörlerindeki birçok şirket kurumsal küçülmeye gittiklerini açıkladı.

ŞİRKETLER YAPAY ZEKA İÇİN KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, 28 Ocak'ta dünya genelinde yaklaşık 16 bin çalışanını daha işten çıkarma kararı aldı. Meta şirketi ise çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkararak kaynakalarını yapay zeka alanına yöneltecek.

ABD merkezli teknoloji şirketi HP, yaklaşık 6 bin çalışanının işten çıkararak yatırımlarını yapay zekaya yöneltip müşteri memnununiyeti ve ürün verimliliğini yakalamayı hedefliyor.

Daha bir çok şirket ofislerini küçülterek veya kapatarak yatırımlarını yapay zekaya yönlendirmek amacıyla işten çıkarma duyuruları yapıyor.