Yapay zeka için 8 milyar dolarlık satın alma

ABD'li bulut yazılım devi Salesforce, yapay zekâ alanındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla veri yönetim platformu Informatica'yı yaklaşık 8 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu.



Bu hamle, Slack Technologies'i 2021 yılında yaklaşık 28 milyar dolara satın almasından bu yana şirketin gerçekleştirdiği en büyük satın alma olacak. Salesforce, son yıllarda aktivist yatırımcıların kârlılığın artırılması yönündeki baskıları nedeniyle büyük meblağlı satın almalar yapmamıştı.



Salesforce, satın alma sayesinde veri yönetim araçlarını genişletmeyi ve yapay zekâ destekli ürünlerine ağırlık vermeyi hedefliyor.



