Yapay zeka için yeni öngörü: 3,5 saat çalışma, 100 yaşına kadar yaşam

ABD'li bankacılık devi JPMorgan'ın CEO'su Jamie Dimon, yapay zeka teknolojilerinin çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.



Yapay zekanın iş dünyasına sağlayacağı faydalara odaklanılması gerektiğini belirten Dimon, iş süreçlerinin otomatikleşeceğini ve haftalık çalışma süresilerinin azalabileceğini öngördü.



Bloomberg'e konuşan Dimon, gelecekte çalışanların haftada 3,5 gün çalışabileceğini ve 100 yaşına kadar yaşayabileceklerini söyledi.



JPMorgan'ın CEO'su, teknolojinin her zaman insanların işlerini aldığını ancak aynı zamanda yaşam standartlarını da yükselttiğini söyledi.



Öte yandan Goldman Sachs ise yapay zeka nedeniyle 300 milyon işini kaybedeği öngörüsünde bulunmuştu. Raporda Amerikan iş gücünün dörtte birinin tehdit altında olduğu kaydedilmişti.