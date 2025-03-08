Yapay zeka kullanılabilecek: X (Twitter) yeni özelliğini duyurdu

Elon Musk'ın sahip olduğu popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), yapay zeka destekli yeni bir özelliğini duyurdu. Platform, kullanıcıların yapay zeka modeli Grok ile doğrudan etkileşime geçebileceği bir sistem geliştirdi.



YANIT VERİRKEN KULLANILABİLECEK



Artık kullanıcılar, bir gönderiye yanıt verirken "@grok" etiketini kullanarak Grok’a sorular sorabiliyor veya içerik hakkında bilgi alabiliyor. Bu özellik, görseller ve metinlerin açıklanmasında yapay zeka teknolojisinin sunduğu benzersiz avantajlardan yararlanıyor.



DİL İŞLEME YETENEĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR



Grok, xAI tarafından geliştirilmiş ve özellikle metin ve görsel içeriğin analizine odaklanmış bir yapay zeka modeli. Bu model, yapay sinir ağları kullanılarak eğitildi ve doğal dil işleme (NLP) yetenekleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar "@grok" etiketini bir gönderi veya görsel üzerinde kullandıklarında, Grok içerik bağlamını anlayarak açıklamalar veya öneriler sunuyor. Grok’tan bir fotoğraf içeriğine dair ayrıntılı analiz veya bir metin için bağlamla ilgili derinlemesine bilgi istenebilir.



Örneklendirmek gerekirse, X platformunda soyut bir sanat çalışması gördüğünüzü varsayalım. Bu gönderinin altına yanıt olarak “@grok, bu eserin tarzını ve olası anlamını açıklayabilir misin” şeklinde bir paylaşım yaparsanız, Grok’tan şu tarz bir yanıt alırsınız: “Bu eser, soyut ekspresyonizm tarzında bir sanat çalışmasıdır. Bu tarz, duyguları ve bireysel ifadeyi renkler ve formlarla aktarmayı amaçlar. Eserdeki renklerin sıcak tonlar ağırlıklı olması, enerjik ve tutkulu bir his uyandırabilir. Sanatçı, izleyicinin kendi yorumunu yapmasını teşvik etmiş olabilir. Daha fazla bilgi istersen, bu tarzın öncülerinden Jackson Pollock'u inceleyebilirsin.”



API ÇAĞRILARI ARACILIĞIYLA ÇALIŞIYOR



Yeni özellik, platformun alt yapısında gerçek zamanlı API çağrıları aracılığıyla çalışıyor ve kullanıcılar ile Grok arasında hızlı bir veri alışverişi sağlıyor. Ayrıca, platformun "SuperGrok" adlı premium hizmeti, yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin sınırsız kullanımına ve modelin deneysel özelliklerine erken erişime olanak tanıyor.



Teknik açıdan Grok, büyük bir veri kümesi üzerinde eğitilerek bağlam analizi ve dil üretiminde yüksek doğruluk sağlamayı hedefliyor. Görseller için ise bilgisayarla görme teknolojisi kullanılarak piksel seviyesindeki detayları algılayıp analiz ediyor. Bu yenilik, X'in kullanıcı etkileşimlerini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.



Grok'un bu yeni işlevselliği, özellikle görsel ve metinsel içerikle sıkça çalışan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra, platformun daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesine ve yapay zeka ile entegre bir sosyal medya deneyimi sunmasına olanak tanıyor.