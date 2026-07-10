Yapay zeka rüzgarıyla dev halka arz: SK Hynix 26,5 milyar dolar topladı

Yapay zeka sektöründeki hızlı büyümeden yararlanan şirketin hisseleri, teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayacak.

SK Hynix, ABD piyasalarında yaklaşık 177,9 milyon Amerikan depo sertifikası satacak. Her bir depo sertifikasının fiyatı 149 dolar olarak belirlenirken, 10 sertifika şirketin Güney Kore’de işlem gören bir adi hissesine karşılık gelecek.

Şirketin ABD’deki halka arzına yatırımcılardan yoğun talep geldi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre halka arz için sunulan hisse miktarının yedi katından fazla talep toplandı.

SK Hynix’in Nasdaq hamlesi, yapay zeka yatırımlarının küresel çip sektöründe yarattığı büyümenin en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Nvidia’ya gelişmiş bellek çipleri sağlayan şirketin gelir ve kârı, dünya genelinde yapay zeka veri merkezlerinin hızla yaygınlaşmasıyla önemli ölçüde arttı.

Buna karşılık teknoloji hisseleri, son haftalarda şirket değerlemelerinin aşırı yükseldiği ve yapay zekaya yapılan yüz milyarlarca dolarlık yatırımların ne zaman gelir sağlayacağı yönündeki endişeler nedeniyle baskı altında kaldı.

SK Hynix hisseleri ise yılbaşından bu yana Seul borsasında yüzde 220’nin üzerinde değer kazandı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HALKA ARZLARINDAN BİRİ

SK Hynix’in 26,5 milyar dolarlık halka arzı, geçen ay yaklaşık 75 milyar dolar kaynak sağlayan SpaceX’in rekor seviyedeki halka arzının gerisinde kaldı.

Ancak Güney Koreli şirketin topladığı tutar, Suudi Arabistan’ın enerji devi Saudi Aramco’nun 2019 yılında gerçekleştirdiği 25,6 milyar dolarlık halka arzı geride bıraktı.

SK Hynix’in halka arz büyüklüğü, Çinli teknoloji şirketi Alibaba’nın 2014 yılında New York’ta gerçekleştirdiği ve 21,8 milyar dolar topladığı ilk halka arzın da üzerine çıktı.

Şirket, ABD borsasında doğrudan adi hisse yerine Amerikan depo sertifikaları aracılığıyla işlem görecek.

Amerikan depo sertifikaları, ABD dışındaki şirketlerin hisselerini temsil eden ve yabancı şirketlere ait payların Amerikan borsalarında alınıp satılmasını sağlayan finansal araçlar olarak biliniyor.

“YAPAY ZEKA BELLEK DÖNGÜSÜ GERÇEK”

Pepperstone Araştırma Stratejisti Dilin Wu, belirlenen halka arz fiyatının yapay zeka kaynaklı bellek çipi talebinin güçlü olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Wu, “Yapay zeka bellek döngüsü gerçek, şirketlerin elde ettiği gelirler de gerçek” değerlendirmesinde bulundu.

Halka arzın, bellek çipi sektörünün yatırımcı tabanını genişletecek önemli bir gelişme olduğunu belirten Wu, Nasdaq kotasyonunun küresel yatırımcıların SK Hynix hisselerine erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

Halka arz sürecine Bank of America Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs ve JPMorgan Securities öncülük etti.

Açıklamanın ardından SK Hynix hisseleri Seul’de işlem gördüğü Kospi endeksinde yüzde 2,7 yükseldi.

YAPAY ZEKA DEVLER LİGİNE TAŞIDI

SK Hynix’in piyasa değeri mayıs ayında 1 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Güney Koreli rakibi Samsung Electronics ve ABD merkezli çip üreticisi Micron da kısa süre önce aynı seviyeye ulaşmıştı.

Yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme, üç şirketi dünyada yalnızca sınırlı sayıda şirketin yer aldığı 1 trilyon dolarlık piyasa değeri kulübüne taşıdı.

SK Hynix’in yükselişi Güney Kore’de toplumsal ve kültürel bir simgeye de dönüştü.

Şirket çalışanlarının kullandığı SK Hynix logolu bir montun görüntüsü sosyal medyada viral olurken, mont zenginlik ve başarı sembolü olarak görülmeye başladı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından hazırlanan mizahi paylaşımlarda mont, lüks mağazalara giriş sağlayan “altın bilet” ve insanların flört hayatında avantaj sağlayabilecek bir statü göstergesi olarak tasvir edildi.

YAPAY ZEKA İÇİN KRİTİK HBM ÇİPLERİ

Samsung, SK Hynix ve Micron, yüksek bant genişlikli bellek olarak bilinen HBM çiplerinin küresel pazarına hakim durumda.

HBM çipleri, yapay zeka sunucularında Nvidia gibi şirketlerin geliştirdiği yüksek performanslı işlemcilerle birlikte kullanılıyor.

Çok büyük miktarda verinin yüksek hızda işlenmesini sağlayan bu bellekler, yapay zeka altyapısının en kritik bileşenleri arasında gösteriliyor.

Yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımlar arttıkça HBM çiplerine olan talep de hızla büyüyor.

SK Hynix, Nvidia’nın en önemli HBM tedarikçilerinden biri olarak yapay zeka çipi pazarındaki yükselişten en fazla yararlanan şirketler arasında yer alıyor.

Çip üreticilerinin daha yüksek kâr sağlayan HBM üretimine kaynak aktarması ise tüketici elektroniğinde kullanılan daha geleneksel bellek çiplerinde arz sıkıntısına neden oluyor.

Bellek çipi fiyatlarındaki artış, teknoloji ürünlerinin fiyatlarına da yansımaya başladı. Apple, artan bellek ve depolama maliyetleri nedeniyle MacBook ve iPad modellerinin fiyatlarını yükseltti.

SAMSUNG’U GEÇMEK İSTİYOR

Counterpoint Research analisti MS Hwang, SK Hynix’in hızla büyüyen bellek çipi pazarında Samsung karşısındaki üstünlüğünü güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Hwang, şirketin son dönemde HBM teknolojisinde liderliğini ortaya koyduğunu, bundan sonraki aşamada ise üretim hacminde de öne geçmek istediğini söyledi.

Hwang, “Şirket, bugüne kadar ortaya koyduğu HBM liderliğinin yanı sıra üretim hacmi açısından da liderliği hedefliyor. ABD’deki halka arzdan elde edilen kaynaklar bu hedefi destekleyebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

YENİ ÇİP FABRİKALARINA YATIRIM

SK Hynix, halka arzdan elde edilen geliri üretim kapasitesini artırmak ve yeni yarı iletken tesisleri kurmak için kullanacak.

Şirket, Seul yakınlarındaki Yongin kentinde kurulacak yeni yarı iletken üretim merkezindeki ilk çip fabrikasının inşasını finanse etmeyi planlıyor.

Elde edilen kaynakların bir bölümü, ülkenin orta kesimindeki Cheongju kentinde kurulacak gelişmiş çip paketleme tesisine aktarılacak.

SK Hynix ve Samsung, Güney Kore’nin güneybatısında yeni bir yarı iletken üretim merkezi oluşturmayı amaçlayan yaklaşık 800 trilyon wonluk kamu-özel sektör yatırımında da yer alıyor.

Dev yatırım programıyla Güney Kore’nin küresel yarı iletken üretimindeki konumunun güçlendirilmesi ve ülkenin yapay zeka çipleri alanındaki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Yapay zeka çiplerindeki hızlı büyüme, Güney Kore’de sektörden elde edilen vergi gelirlerinin nasıl kullanılacağına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Çip sektöründeki yüksek karlar çalışanların ücret ve ikramiye taleplerini artırırken, Samsung yönetimi ikramiyeler konusunda sendikalarla anlaşmaya vararak olası bir grevi önledi.