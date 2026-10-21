Yapay zeka sonunu getirdi, dev şirket iflas etti

Getty Images Holdings Inc., şirkete yeni sermaye enjekte edecek ve fotoğraf arşivi ve stok görsel şirketini özel hale getirecek bir yeniden yapılandırma destek anlaşması sağladıktan sonra, önceden hazırlanmış bir iflas sürecine başlıyor.

Şirket , Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'nde 11'nci Bölüm kapsamında iflas başvurusunda bulundu. Getty, varlıklarının 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında, yükümlülüklerinin ise aynı aralıkta olduğunu belirtti.

Şirket, daha önce açıkladığı mali yeniden yapılandırma planını uygulamaya koyduğunu belirtti. Bu adım, Getty ailesi üyeleri ve Koch Equity Development'ın iştirakleri de dahil olmak üzere çeşitli taraflardan 533 milyon dolara kadar öz sermaye yatırımı yapılmasını içeriyor. Şirket daha önce bu tarafların yeni öz sermaye sağlayacağını açıklamıştı.

Şirket, yüksek borç yükü ve müşterilerin hazır fotoğraflar yerine yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri kullanmaya başlamasıyla mücadele ederken, uzun süren müzakerelerin ardından iflas başvurusunda bulundu.

Getty, teminatsız tahviller üzerindeki 1 Eylül'de vadesi gelen faiz ödemelerini yapamamasının ardından 30 günlük bir ödeme erteleme süresine girdi. O dönemde şirket, ödemeleri yapacak nakdi olduğunu ancak uzlaşmaya dayalı bir çözüm anlaşması sağlamak için bu erteleme süresini kullanmayı tercih ettiğini belirtmişti.

Yeniden yapılandırma planı kapsamında tedarikçilere ödemeler eksiksiz olarak yapılacak.