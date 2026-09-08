Yapay zeka taleplerindeki artış Çin'in ihracat büyümesini hızlandırdı

Çin 'in ihracat büyümesi geçen ay hızlandı. Bu büyümenin hızlanmasında yüksek teknoloji ve yapay zekâ ile ilgili ürünlere yönelik güçlü yurtdışı talebinin etkisi oldu ve durgun iç talep nedeniyle baskı altında olan ekonomiye hayati bir destek sağladı.

İhracattaki direnç ile yurt içi zayıf ekonomik aktivite arasındaki farklılık, Pekin'in dış talebe olan bağımlılığının devam ettiğini vurguluyor; politika belirleyiciler bu yıl yüzde 4,5 ile yüzde 5 arasında bir büyüme hedefi peşinde koşarken tüketimi ve yatırımı canlandırmakta zorlanıyorlar.

Salı günü açıklanan gümrük verilerine göre, Ağustos ayında ABD doları cinsinden ihracat yıllık bazda yüzde 25 oranında artarak tahminlerle örtüştü ve bir önceki ay gerçekleşen yüzde 23,9'luk büyümeden daha hızlı bir ivme kazandı. İthalat, Temmuz ayındaki yıllık yüzde 27,5'lik artışa ve yüzde 30'luk artış beklentisine kıyasla yüzde 28,2 oranında yükseldi.

Avustralya ve Yeni Zelenda merkezli uluslararası bankacılık grubu ANZ'nin kıdemli Çin stratejisti Zhaopeng Xing, yapay zeka ürünlerine, elektrikli araçlara, güneş pillerine ve lityum iyon pillere yönelik güçlü talebin, hava olaylarının etkisini dengelediğini söyledi.

Xing, şirketlerin gümrük vergisi belirsizlikleri nedeniyle hâlâ ABD'ye mal göndermek için acele ettiklerini belirtti. Yapay zekâ patlaması gelişmiş teknoloji üreticilerinin karlarını artırırken, iç pazara bağımlı sektörler üretici fiyat enflasyonu ve düşük taleple boğuşuyor.

TİCARİ ORTAKLARDAN KISITLAMA RİSKİ

Çin'in endüstriyel kapasiteyi dış sevkiyatlara dayandırması, aynı zamanda ABD ve Avrupa Birliği'nin Pekin'den ticaret fazlasını azaltmasını talep etmesi nedeniyle Çin'i ticaret ortaklarından gelebilecek kısıtlamalar riskine de maruz bırakıyor.

Hükümetin ticaret fazlası Ağustos ayında 119,09 milyar dolara yükseldi. Bir önceki ay bu rakam 112,5 milyar dolardı. İlk sekiz ayda gerçekleşen ticaret fazlası ise 805,51 milyar dolara ulaşarak yıllık oranın ikinci yıl üst üste 1 trilyon doları aşması yolunda ilerlediğini gösterdi.

ABD ile ticaret fazlası Temmuz ayındaki 28 milyar dolardan 29,18 milyar dolara yükseldi.

Pekin ve Washington arasında, iki ülkenin başkanlarının geçen yılın sonlarında bir araya gelmesiyle varılan ticaret ateşkesi, zaman zaman yaşanan sürtüşmelere rağmen devam ediyor.

İki hükümet, bu ayın sonlarında yapılacak bir başka zirveye hazırlanırken, her iki taraftan da 30 milyar dolarlık mal için karşılıklı gümrük vergisi indirimlerini araştırıyor.

DIŞ TALEBE BAĞIMLILIK ARTIYOR

Asya pazarlarına odaklanan finans ve yatırım şirketi Pinpoint Asset Management'ın başkanı ve baş ekonomisti Zhiwei Zhang, "Çin, ekonomiyi desteklemek için ihracatçılara güvenmeye devam ediyor" dedi.

Nisan-Haziran döneminde büyümenin yüzde 4,3'e gerilemesinin ardından, geçen ay açıklanan ekonomik veriler, üçüncü çeyreğin başında hem sanayi üretiminin hem de perakende satışların yavaşladığını, sabit varlık yatırımlarının ise ilk yedi ayda daha keskin bir düşüş kaydettiğini gösterdi. Bir zamanlar önemli bir büyüme motoru olan gayrimenkul piyasası ise yıllardır süren bir durgunluk döneminde bulunuyor.

Ülkenin ikinci en yüksek lideri Başbakan Li Qiang, Ağustos ayında yetersiz iç talebi, sektörlerin ve şirketlerin karşılaştığı zorlukları ve uluslararası ortamdaki artan belirsizlikleri kabul ederken, dış talebi istikrara kavuşturmak ve uluslararası ticaret işbirliğini genişletmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Çin hükümeti, altyapı yatırımlarını desteklemek için 800 milyar yuan (119,21 milyar dolar) tutarında bir finansman aracı da dahil olmak üzere ekonomiye yönelik mali desteği artırdı. Ancak ihracattaki güçlenme, Pekin'i hane halkı gelirini artırmak, iş güvenliğini iyileştirmek ve emlak piyasasını canlandırmak için acil büyük ölçekli önlemler alma zorunluluğundan kurtarıyor.

Hong Kong merkezli Guotai Haitong Securities analisti Hao Zhou, "Son ticaret verileri, yakın zamanda faiz indirimi yapılması gerektiği yönündeki iddiaları somut olarak güçlendirmiyor." dedi.

"Daha fazla politika desteği olasılığı göz ardı edilemese de, güçlü dış talep, istikrarlı sanayi ivmesi ve giderek daha hedef odaklı hale gelen mali tedbirlerin birleşimi, ek parasal gevşemenin zamanlaması ve gerekliliğinin daha fazla gözlem gerektireceği anlamına gelmektedir." diyerek sözlerine eklemede bulundu Zhou.