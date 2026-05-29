Yapay zeka yarışında yeni dev. Anthropic, OpenAI'ı geride bıraktı

Claude adlı yapay zeka modelinin geliştiricisi olan şirket, böylece ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ın önüne geçti. OpenAI'ın değeri mart ayında 852 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su olan Dario Amodei dahil olmak üzere birçok eski OpenAI çalışanı tarafından kurulan Anthropic, özellikle yazılım geliştirme alanındaki yetenekleri ve gelişmiş yapay zeka modelleriyle öne çıkıyor.

Anthropic'in yükselişinde, bireysel kullanıcılar yerine şirketlere ve kurumsal müşterilere yönelik üretken yapay zeka çözümlerine odaklanmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Şirketin Mali İşler Direktörü Krishna Rao, yeni yatırımın artan talebi karşılamaya, araştırma çalışmalarını sürdürmeye ve Claude'u daha fazla iş alanında kullanıma sunmaya yardımcı olacağını söyledi.

Anthropic'in yaklaşık 1 trilyon dolarlık değerlemesi, onu dünyanın en değerli özel teknoloji şirketlerinden biri haline getiriyor. Hem Anthropic'in hem de OpenAI'ın bu yıl içinde halka arz seçeneğini değerlendirebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile yapay zeka girişimi xAI'ın birleşmesinin ardından şirketin yaklaşık 1,75 trilyon dolar değerlemeyle halka arz edilmesi de gündemde bulunuyor.

Anthropic'in yatırım turuna Silikon Vadisi'nin önde gelen girişim sermayesi şirketleri Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks ve Sequoia Capital liderlik etti.

Yatırım kapsamında daha önce taahhüt edilen 15 milyar dolarlık kaynak da yer aldı. Bunun 5 milyar doları bulut bilişim devi Amazon tarafından sağlandı. Yarı iletken üreticileri Samsung Electronics, Micron Technology ve SK hynix de stratejik altyapı ortakları olarak yatırım turuna katıldı.

Anthropic, Claude'un dünyanın en büyük üç bulut platformu olan Amazon Web Services, Google Cloud ve Microsoft Azure üzerinde kullanılabilen ilk ileri düzey yapay zeka modeli olduğunu belirtti.

Şirket, aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı ile yaşadığı hukuki anlaşmazlık nedeniyle de gündemde. Anthropic, Pentagon'un şirketi "tedarik zinciri riski" olarak tanımlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı'na dava açmıştı.

Anthropic'in yeni nesil yapay zeka modeli Mythos'un ileri düzey siber güvenlik yeteneklerine sahip olduğu belirtiliyor. Şirket, bu nedenle modeli kamuya açmak yerine yalnızca belirli güvenlik ortaklarının erişimine sunuyor.