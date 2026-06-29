Yapay zeka yüzünden 5 bin 500 kişi işsiz kalacak

British American Tobacco yaptığı açıklamada, düzenleyici zorluklar ve geciken lansmanlar nedeniyle maliyetleri düşürmek ve karları artırmak amacıyla yapay zekâ destekli bir dönüşüm programını hızlandırırken, iş gücünü yaklaşık yüzde 20 oranında azaltmayı planladığını belirtti.

Tütün devi, 5 bin 500 çalışanın işine son vereceğini ve 3 bin 500 pozisyonu da Accenture dahil olmak üzere üçüncü taraf firmalara devredeceğini açıkladı. Bu durum toplamda 9 bin çalışanı etkileyecek. Yeniden yapılanma, en büyük pazarı olan ABD 'yi kapsamıyor.

Maliyet tasarrufu programının, 2028 yılına kadar yıllık 600 milyon sterlin (793 milyon dolar) tutarında ek tasarruf sağlaması bekleniyor; 2027 yılı için ise 500 milyon sterlinlik bir hedef belirlenmiş durumda.

CEO Tadeu Marroco yaptığı açıklamada, "Bu değişiklikler birçok çalışma arkadaşımızı etkiliyor ve bu geçiş sürecinde onlara özen ve saygıyla destek olmaya odaklanmış durumdayız." dedi.

Marroco, bu adımın şirketi daha çevik, maliyet disiplinli ve teknoloji odaklı hale getireceğini de sözlerine ekledi.

Lucky Strike ve Dunhill sigara üreticisinin satış ve kar büyümesi son yıllarda durgun seyretti, kendi hedeflerine ulaşamadı veya ancak ulaşabildi ve bu durum bazı yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.