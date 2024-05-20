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Yapay zekanın babasından evrensel gelir önerisi

Yapay zekanın babası olarak tanınan Geoffrey Hinton'dan "evrensel temel gelir" önerisi geldi. Yapay zekanın işsizliği artıracağından ve eşitsizliği derinleştireceğinden endişe eden Hinton, bu teknolojinin artan etkisiyle başa çıkmak için her vatandaşa para verilmesini önerdi.

Yapay zekanın babasından evrensel gelir önerisi

"Yapay zekanın babası" olarak kabul edilen bilgisayar bilimcisi Geoffrey Hinton, yapay zekanın eşitsizlik üzerindeki etkisiyle başa çıkmak için evrensel bir temel gelir oluşturması gerektiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Prof. Hinton, her vatandaşa sabit miktarda nakit veren bir sosyal yardım reformuna ihtiyaç duyulacağını çünkü "yapay zekanın çok sayıda sıradan işi almasından çok endişeli olduğunu" belirtti.

Evrensel temel gelir kavramı, devletin tüm bireylere gelirlerine bakılmaksızın belirli bir maaş ödemesi anlamına geliyor.

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